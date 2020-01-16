В Краснодарском крае в 2020 году начнут строительство 52 соцобъектов

16 Янв. 2020 2020-01-16T18:38:13+03:00

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На Кубани в 2020 году начнут возведение 52 объектов. Речь идет 26 школах, 14 детсадах, 36 спортивных сооружениях, 21 объекте инженерной инфраструктуры и трех крупных объектах здравоохранения.

Работа будет кипеть на 119 стройках - на это предусмотрено 18,5 миллиарда рублей.

- В таком объеме на строительство средства никогда в Краснодарском крае не выделялись, - сказал первый замглавы региона Андрей Алексеенко. - Губернатор поручил держать строительство социально значимых объектов на постоянном контроле, начиная с момента их проектирования.

Также он отметил, что сразу в нескольких районах края стройка затянулась. Связано это с некачественной подготовкой проектно-сметной документации. Потому было решено к 1 февраля создать Единые службы заказчиков. Появятся они на территории всех муниципалитетов. Курировать их на местах будут заместители глав по вопросам строительства.

– Если районы, где запланировано строительство объектов в этом году, не успеют подготовить проекты с экспертизой к февралю, то деньги перераспределят между другими территориями, - добавил Андрей Алексеенко.

ИСТОЧНИК KP.RU