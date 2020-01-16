2020-01-16T19:05:30+03:00
Общество

В Краснодаре откроются два новых участковых пункта полиции

Один заработает в январе, другой - в феврале
Варвара ДЫМ
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Об открытии пунктов сообщил глава Краснодара на совещанииОб открытии пунктов сообщил глава Краснодара на совещании
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Совсем скоро в Краснодаре откроются два новых участковых пункта полиции. Один - на улице Западный Обход. Он распахнет двери уже в январе. Второй — на Ставропольской, 336/6. Он начнет работу в феврале.

- Краснодарской полиции новые пункты передадут безвозмездно, - сообщил глава города Евгений Первышов. - Развитие службы учaстковых — это вaжнейшее нaправление, по которому мы совместно работaем с полицией города. Это первое и самое близкое к жителям подрaзделение. В 2019 году мы передaли помещения в поселке Крaснодарском. Этой зимой передадим ещё двa новых пункта, один из них — в развивающемся микрорайоне на Зaпадном Обходе.

Кстати, с просьбой открыть новый отдел участковых в мэрию обратились жители микрорайона Западный Обход. Он будет находиться на первом этаже многоэтажки.

Появится пункт участковых и на Гидрострое. Он будет находиться в новом доме, который сейчас только строится на улице Писателя Знаменского.

Кроме этого, в 2020 году отремонтируют 9 действующих участковых пунктов полиции. Сделано это будет за счет бюджета Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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