В Горячем Ключе из дома эвакуировали 94 человека из-за пожара в лифте

16 Янв. 2020 2020-01-16T22:36:56+03:00

По предварительным данным, это был умышленный поджог.

В результате ЧП никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

Происшествие случилось в четверг, 16 января, в одном из подъездов многоэтажки на улице Объездной, 8 в Горячем Ключе. Здесь загорелся лифт. Жильцы дома вызвали пожарных.

Как только спасатели были на месте, всех жильцов было решено эвакуировать.

- Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Было эвакуировано 94 человека, — рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас эксперты выясняют причины пожара. По предварительным данным, это был умышленный поджог.

- Лифт в доме не так давно заменили, уборщица положила картон, чтобы стенки не поцарапались, - рассказывает «КП» - Кубань» местная жительница Анна Нечаева. - Но, похоже, какие-то хулиганы листы картона подожгли.

ИСТОЧНИК KP.RU