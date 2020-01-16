В Горячем Ключе из дома эвакуировали 94 человека из-за пожара в лифте
Происшествие случилось в четверг, 16 января, в одном из подъездов многоэтажки на улице Объездной, 8 в Горячем Ключе. Здесь загорелся лифт. Жильцы дома вызвали пожарных.
Как только спасатели были на месте, всех жильцов было решено эвакуировать.
- Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Было эвакуировано 94 человека, — рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас эксперты выясняют причины пожара. По предварительным данным, это был умышленный поджог.
- Лифт в доме не так давно заменили, уборщица положила картон, чтобы стенки не поцарапались, - рассказывает «КП» - Кубань» местная жительница Анна Нечаева. - Но, похоже, какие-то хулиганы листы картона подожгли.
ИСТОЧНИК KP.RU
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