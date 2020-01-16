2020-01-16T22:36:56+03:00
Происшествия

В Горячем Ключе из дома эвакуировали 94 человека из-за пожара в лифте

В результате ЧП никто не пострадал
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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По предварительным данным, это был умышленный поджог.По предварительным данным, это был умышленный поджог.
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Происшествие случилось в четверг, 16 января, в одном из подъездов многоэтажки на улице Объездной, 8 в Горячем Ключе. Здесь загорелся лифт. Жильцы дома вызвали пожарных.

Как только спасатели были на месте, всех жильцов было решено эвакуировать.

- Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Было эвакуировано 94 человека, — рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас эксперты выясняют причины пожара. По предварительным данным, это был умышленный поджог.

- Лифт в доме не так давно заменили, уборщица положила картон, чтобы стенки не поцарапались, - рассказывает «КП» - Кубань» местная жительница Анна Нечаева. - Но, похоже, какие-то хулиганы листы картона подожгли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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