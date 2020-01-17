2020-01-17T08:07:42+03:00
Общество

В Краснодаре открылся пилотный центр занятости населения

Он будет предоставлять услуги жителям в новом формате
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Краснодарский край вошел в число пилотных субъектов РФ, где модернизируется кадровый центр. Обновление проводили в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

- На модернизацию центра занятости по улице 1-я Заречная в Краснодаре потратили 39,5 миллионов рублей, из которых 37,5 миллионов - средства федерального бюджета. Деньги потратили на дополнительное обучение 83 сотрудников, оснащение рабочих мест, капремонт, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новый центр перешел на онлайн-взаимодействие с гражданами. Это позволит сделать процесс поиска работы удобным, доступным и быстрым. Для посетителей в центре внедрена электронная очередь, на каждом рабочем месте установлены видеокамеры.

Напомним. в Краснодаре откроются два новых участковых пункта полиции. Один заработает в январе, другой - в феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре появится мемориальный комплекс в память о защитниках Пашковской переправы
В Краснодаре откроют именные эмблемы Леонарда Гатова и Георгия Гараняна
В Краснодаре на улице Ковалева запретят стоянку и остановку авто
В Краснодаре аэропорт перешел на особый режим приема рейсов
В Краснодарском крае умер сотрудник прокуратуры
На Кубани работы по программе формирования комфортной городской среды планируют завершить осенью
В Краснодаре на улице Новороссийской после ДТП загорелся автомобиль
В Краснодаре мужчина украл из салона грузовика автомобильные инструменты
На Кубани охрана Минтранса обеспечит безопасность двух новых объектов
В Мостовском районе пьяный мужчина избил 3-летнюю падчерицу
В парке «Ривьера» сделают современное арт-пространство
На Кубани росгвардейцы обеспечат правопорядок в период празднования Крещения
Краснодар присоединится к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»