В Краснодаре открылся пилотный центр занятости населения

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:07:42+03:00

Он будет предоставлять услуги жителям в новом формате

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Краснодарский край вошел в число пилотных субъектов РФ, где модернизируется кадровый центр. Обновление проводили в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

- На модернизацию центра занятости по улице 1-я Заречная в Краснодаре потратили 39,5 миллионов рублей, из которых 37,5 миллионов - средства федерального бюджета. Деньги потратили на дополнительное обучение 83 сотрудников, оснащение рабочих мест, капремонт, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новый центр перешел на онлайн-взаимодействие с гражданами. Это позволит сделать процесс поиска работы удобным, доступным и быстрым. Для посетителей в центре внедрена электронная очередь, на каждом рабочем месте установлены видеокамеры.

Напомним. в Краснодаре откроются два новых участковых пункта полиции. Один заработает в январе, другой - в феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU