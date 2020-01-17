В Краснодаре открылся пилотный центр занятости населения
Краснодарский край вошел в число пилотных субъектов РФ, где модернизируется кадровый центр. Обновление проводили в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
- На модернизацию центра занятости по улице 1-я Заречная в Краснодаре потратили 39,5 миллионов рублей, из которых 37,5 миллионов - средства федерального бюджета. Деньги потратили на дополнительное обучение 83 сотрудников, оснащение рабочих мест, капремонт, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Новый центр перешел на онлайн-взаимодействие с гражданами. Это позволит сделать процесс поиска работы удобным, доступным и быстрым. Для посетителей в центре внедрена электронная очередь, на каждом рабочем месте установлены видеокамеры.
Напомним. в Краснодаре откроются два новых участковых пункта полиции. Один заработает в январе, другой - в феврале.
ИСТОЧНИК KP.RU