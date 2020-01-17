В Сочи пройдут соревнования по шорт-треку «Лед надежды нашей»

17 Янв. 2020 2020-01-17T07:45:12+03:00

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В Сочи в олимпийском парке на базе тренировочной ледовой арены дворца спорта «Большой» пройдут открытые краевые массовые соревнования по шорт-треку «Лед надежды нашей». Старт соревнованиям будет дан 1 февраля в 11:00.

- История этих традиционных состязаний началась еще в советские времена. Одной из основных задач соревнования по шорт-треку является поиск юных талантов. В программе турнира – забеги на 50 и 100 метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

Все призеры будут награждены медалями и дипломами министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU