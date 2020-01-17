2020-01-17T07:45:12+03:00
Спорт

В Сочи пройдут соревнования по шорт-треку «Лед надежды нашей»

Старт будет дан 1 февраля в 11:00
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: минспорта КубаниФото: минспорта Кубани
Изменить размер текста:

В Сочи в олимпийском парке на базе тренировочной ледовой арены дворца спорта «Большой» пройдут открытые краевые массовые соревнования по шорт-треку «Лед надежды нашей». Старт соревнованиям будет дан 1 февраля в 11:00.

- История этих традиционных состязаний началась еще в советские времена. Одной из основных задач соревнования по шорт-треку является поиск юных талантов. В программе турнира – забеги на 50 и 100 метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

Все призеры будут награждены медалями и дипломами министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре появится мемориальный комплекс в память о защитниках Пашковской переправы
В Краснодаре откроют именные эмблемы Леонарда Гатова и Георгия Гараняна
В Краснодаре на улице Ковалева запретят стоянку и остановку авто
В Краснодаре аэропорт перешел на особый режим приема рейсов
В Краснодарском крае умер сотрудник прокуратуры
На Кубани работы по программе формирования комфортной городской среды планируют завершить осенью
В Краснодаре на улице Новороссийской после ДТП загорелся автомобиль
В Краснодаре мужчина украл из салона грузовика автомобильные инструменты
На Кубани охрана Минтранса обеспечит безопасность двух новых объектов
В Мостовском районе пьяный мужчина избил 3-летнюю падчерицу
В парке «Ривьера» сделают современное арт-пространство
На Кубани росгвардейцы обеспечат правопорядок в период празднования Крещения
Краснодар присоединится к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»