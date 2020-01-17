2020-01-17T08:15:20+03:00
Общество

На Кубани благодаря модернизации экспортно-импортного хаба появится более 10 тысяч рабочих мест

Планируют привлекать инвестиции для реализации масштабного проекта
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае до 2030 года планируется реконструировать несколько крупных морских портов, расширить аэропорт кубанской столицы, возвести новые и модернизировать действующие железнодорожные магистрали и автотрассы.

Также планируется реализовать логистические проекты в Кущевском, Белоглинском, Туапсинском, Динском, Северском районах.

- Проект «Развитие южного экспортно-импортного хаба» имеет федеральное значение и направлен на развитие потенциала региона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для реализации масштабного проекта будут привлекать инвестиции, которые позволят Краснодарскому краю обеспечить рост экспорта, увеличить грузо- и пассажирооборот, а также создать более 10,2 тысяч новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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