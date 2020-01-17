2020-01-17T08:31:26+03:00
Звезды

В Краснодаре открылась выставка книг «Блеск старины»

Представлены каталоги-альбомы и публикации об истории и судьбе музейной коллекции художественного драгметалла
Александра ПОДУШКО
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Фото: минкультуры краяФото: минкультуры края
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В Краснодаре музее имени Фелицына открылась выставка книг «Блеск старины». В рамках экспозиции научная библиотека представила каталоги-альбомы и публикации об истории и судьбе музейной коллекции художественного драгметалла.

Собранная в музее коллекция золотых и серебряных предметов конца 18 – середины 20 века: посуда, украшения, часы в корпусах из драгоценных металлов, подстаканники, портсигары представляет огромную историческую и художественную ценность. Сотрудники музея не только бережно хранят памятники культуры, но и занимаются активной просветительской и научной деятельностью.

- Выставка книг из научной библиотеки будет доступна к просмотру до 22 января, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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