2020-01-17T09:32:05+03:00
Происшествия

В районе Адыгейска из-за тумана в ДТП попали около 20 машин

По предварительным данным, один человек погиб, три пострадали [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/chp_yugФото: instagram.com/chp_yug
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Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 17 января около 7:29 в районе Адыгейска.

Фото: instagram.com/chp_yug

Фото: instagram.com/chp_yug

- По предварительным данным, столкнулись 15-18 автомобилей. В результате массового ДТП три человека пострадали, один погиб, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Республике Адыгея.

Предположительно, причиной аварии стали погодные условия - туман и гололед.

Фото: instagram.com/chp_yug

Фото: instagram.com/chp_yug

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Госавтоинспекторы регулируют движение на трассе. Из-за аварии движение на данном участке дороги затруднено, но не перекрыто.

Информация о ДТП уточняется.

Фото: instagram.com/chp_yug

Фото: instagram.com/chp_yug

Напомним, в Краснодаре из-за погодных условий на вылет задержали несколько самолетов. В расписании из-за погодных условий произошли изменения.

Массовое ДТП под Адыгейском.Видео: instagram.com/chp_yug

ИСТОЧНИК KP.RU

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