В районе Адыгейска из-за тумана в ДТП попали около 20 машин
Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 17 января около 7:29 в районе Адыгейска.
Фото: instagram.com/chp_yug
- По предварительным данным, столкнулись 15-18 автомобилей. В результате массового ДТП три человека пострадали, один погиб, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Республике Адыгея.
Предположительно, причиной аварии стали погодные условия - туман и гололед.
Фото: instagram.com/chp_yug
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Госавтоинспекторы регулируют движение на трассе. Из-за аварии движение на данном участке дороги затруднено, но не перекрыто.
Информация о ДТП уточняется.
Фото: instagram.com/chp_yug
Напомним, в Краснодаре из-за погодных условий на вылет задержали несколько самолетов. В расписании из-за погодных условий произошли изменения.
Массовое ДТП под Адыгейском.Видео: instagram.com/chp_yug
ИСТОЧНИК KP.RU