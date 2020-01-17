В Туапсе приезжий зарезал соседа

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:40:41+03:00

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Инцидент произошел в ночь на 1 января в поселке Южном Туапсинского района. Обвиняемый выпивал алкоголь у себя дома. В какой-то момент он вышел на улицу подышать свежим воздух, где у него произошел конфликт с 33-летним соседом.

Злоумышленник ударил мужчину в область спины. Очевидцы, которые также находились во дворе дома, вызвали правоохранителей и бригаду скорой помощи.

Медики госпитализировали потерпевшего в больницу, где, несмотря на оказанную помощь, он скончался в результате причиненного ему ранения.

Известно, что 51-летний подозреваемый переехал в Туапсе из Белгородской области. Ему было предъявлено обвинение в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Сейчас он находится под стражей.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU