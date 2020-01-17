2020-01-17T09:40:41+03:00
Происшествия

В Туапсе приезжий зарезал соседа

Потерпевший от полученной раны скончался в больнице
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Туапсе приезжий зарезал соседаВ Туапсе приезжий зарезал соседаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в ночь на 1 января в поселке Южном Туапсинского района. Обвиняемый выпивал алкоголь у себя дома. В какой-то момент он вышел на улицу подышать свежим воздух, где у него произошел конфликт с 33-летним соседом.

Злоумышленник ударил мужчину в область спины. Очевидцы, которые также находились во дворе дома, вызвали правоохранителей и бригаду скорой помощи.

Медики госпитализировали потерпевшего в больницу, где, несмотря на оказанную помощь, он скончался в результате причиненного ему ранения.

Известно, что 51-летний подозреваемый переехал в Туапсе из Белгородской области. Ему было предъявлено обвинение в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Сейчас он находится под стражей.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре появится мемориальный комплекс в память о защитниках Пашковской переправы
В Краснодаре откроют именные эмблемы Леонарда Гатова и Георгия Гараняна
В Краснодаре на улице Ковалева запретят стоянку и остановку авто
В Краснодаре аэропорт перешел на особый режим приема рейсов
В Краснодарском крае умер сотрудник прокуратуры
На Кубани работы по программе формирования комфортной городской среды планируют завершить осенью
В Краснодаре на улице Новороссийской после ДТП загорелся автомобиль
В Краснодаре мужчина украл из салона грузовика автомобильные инструменты
На Кубани охрана Минтранса обеспечит безопасность двух новых объектов
В Мостовском районе пьяный мужчина избил 3-летнюю падчерицу
В парке «Ривьера» сделают современное арт-пространство
На Кубани росгвардейцы обеспечат правопорядок в период празднования Крещения
Краснодар присоединится к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»