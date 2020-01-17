2020-01-17T09:50:45+03:00
Общество

Краснодар присоединится к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»

Основная часть мероприятий состоится с 25 по 27 января
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Акция памяти «Блокадный хлеб» призвана напомнить о мужестве и подвиге жителей Ленинграда, переживших блокаду города в ВОВ. Мероприятия пройдут в кубанской столице с 18 по 27 января.

Основная часть состоится с 25 по 27 января. Волонтеры будут раздавать гостям и жителям города символ акции — кусочек черного хлеба весом в 125 граммов.

Точки проведения акции организуют по следующим адресам:

- сквер Жукова;

- у обелиска в честь двухсотлетия Кубанского казачьего войска на пересечении улиц Красной и Буденного;

- Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II;

- Автовокзал «Краснодар-1»;

- Железнодорожный вокзал «Краснодар-1»;

- в гипермаркетах «Магнит» в ТРЦ «Галерея-Краснодар». по Дзержинского, 42, в ТРЦ «Красная Площадь», по Минской, 120/8, в ТРК «Галактика».

- 23 января акция «Блокадный хлеб» пройдет в парке 30-летия Победы у Выставочного зала Боевой Славы. Здесь в 12:00 состоится торжественное мероприятие, посвященное Году памяти и славы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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