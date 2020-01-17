Краснодар присоединится к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»
Акция памяти «Блокадный хлеб» призвана напомнить о мужестве и подвиге жителей Ленинграда, переживших блокаду города в ВОВ. Мероприятия пройдут в кубанской столице с 18 по 27 января.
Основная часть состоится с 25 по 27 января. Волонтеры будут раздавать гостям и жителям города символ акции — кусочек черного хлеба весом в 125 граммов.
Точки проведения акции организуют по следующим адресам:
- сквер Жукова;
- у обелиска в честь двухсотлетия Кубанского казачьего войска на пересечении улиц Красной и Буденного;
- Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II;
- Автовокзал «Краснодар-1»;
- Железнодорожный вокзал «Краснодар-1»;
- в гипермаркетах «Магнит» в ТРЦ «Галерея-Краснодар». по Дзержинского, 42, в ТРЦ «Красная Площадь», по Минской, 120/8, в ТРК «Галактика».
- 23 января акция «Блокадный хлеб» пройдет в парке 30-летия Победы у Выставочного зала Боевой Славы. Здесь в 12:00 состоится торжественное мероприятие, посвященное Году памяти и славы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU