На Кубани росгвардейцы обеспечат правопорядок в период празднования Крещения
В период празднования православного праздника Крещения росгвардейцы во взаимодействии с другими правоохранительными органами будут охранять общественный порядок.
- В Краснодаре и в Сочи перед началом праздничных мероприятий специалисты инженерно-технических подразделений ОМОН обследуют храмы, церкви, а также прилегающие к ним территории, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Экипажи вневедомственной охраны Росгвардии будут находится рядом с местами проведения мероприятий.
Напомним, на Кубани спасатели обеспечат безопасность при проведении крещенских омовений. Под их контролем будут находиться более 130 оборудованных мест.
ИСТОЧНИК KP.RU