2020-01-17T10:04:38+03:00
Общество

На Кубани росгвардейцы обеспечат правопорядок в период празднования Крещения

В Краснодаре и Сочи обследуют храмы, церкви, а также прилегающие к ним территории
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани росгвардейцы обеспечат правопорядок в период празднования КрещенияНа Кубани росгвардейцы обеспечат правопорядок в период празднования Крещения
Изменить размер текста:

В период празднования православного праздника Крещения росгвардейцы во взаимодействии с другими правоохранительными органами будут охранять общественный порядок.

- В Краснодаре и в Сочи перед началом праздничных мероприятий специалисты инженерно-технических подразделений ОМОН обследуют храмы, церкви, а также прилегающие к ним территории, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Экипажи вневедомственной охраны Росгвардии будут находится рядом с местами проведения мероприятий.

Напомним, на Кубани спасатели обеспечат безопасность при проведении крещенских омовений. Под их контролем будут находиться более 130 оборудованных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре откроют именные эмблемы Леонарда Гатова и Георгия Гараняна
В Краснодаре на улице Ковалева запретят стоянку и остановку авто
В Краснодаре аэропорт перешел на особый режим приема рейсов
В Краснодарском крае умер сотрудник прокуратуры
На Кубани работы по программе формирования комфортной городской среды планируют завершить осенью
В Краснодаре на улице Новороссийской после ДТП загорелся автомобиль
В Краснодаре мужчина украл из салона грузовика автомобильные инструменты
На Кубани охрана Минтранса обеспечит безопасность двух новых объектов
В Мостовском районе пьяный мужчина избил 3-летнюю падчерицу
В парке «Ривьера» сделают современное арт-пространство
На Кубани росгвардейцы обеспечат правопорядок в период празднования Крещения
Краснодар присоединится к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»