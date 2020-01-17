17 Янв. 2020 2020-01-17T10:04:38+03:00

На Кубани росгвардейцы обеспечат правопорядок в период празднования Крещения

В Краснодаре и Сочи обследуют храмы, церкви, а также прилегающие к ним территории

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В период празднования православного праздника Крещения росгвардейцы во взаимодействии с другими правоохранительными органами будут охранять общественный порядок.

- В Краснодаре и в Сочи перед началом праздничных мероприятий специалисты инженерно-технических подразделений ОМОН обследуют храмы, церкви, а также прилегающие к ним территории, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Экипажи вневедомственной охраны Росгвардии будут находится рядом с местами проведения мероприятий.

Напомним, на Кубани спасатели обеспечат безопасность при проведении крещенских омовений. Под их контролем будут находиться более 130 оборудованных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU