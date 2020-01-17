2020-01-17T10:17:54+03:00
Общество

В парке «Ривьера» сделают современное арт-пространство

Планируется, что он станет визитной карточкой города
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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Одним из центральных объектов обновленного парка«Ривьера» станет Зеленый театр. Концертная площадка была построена еще в прошлом веке, свои двери для зрителей она открыла в 1959 году. Вместимость зала расширят до 2000 мест. Интерьер обновят, над летней эстрадой смонтируют съемную крышу. Также оборудуют и летний кинотеатр.

- Сейчас разрабатывается концепция развития парка. В ней предусмотрено расширение прогулочных зон, улучшение системы освещения, создание новых спортивных площадок и реконструкция шахматного клуба, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В парке планируют создать новые ландшафтные лабиринты и элементы вертикального озеленения. Реконструкция будет проходить поэтапно, на режиме работы это никак не скажется, он будет круглогодично открыт для посещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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