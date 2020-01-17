2020-01-17T10:31:52+03:00
Происшествия

В Мостовском районе пьяный мужчина избил 3-летнюю падчерицу

Ему не понравилось, что малышка полакала
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Мостовском районе пьяный мужчина избил 3-летнюю падчерицуВ Мостовском районе пьяный мужчина избил 3-летнюю падчерицуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Заместитель прокурора Мостовского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя одной из станиц района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнему).

В августе 2019 года пьяный мужчина разозлился на то, что его 3-летняя падчерица плачет. Он начал бить ее по телу и лицу, после чего схватил за руку и стал таскать по комнате.

- Он причинил девочке перелом обеих костей правого предплечья, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело направлено в Мостовский районный суд для рассмотрения по существу, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре откроют именные эмблемы Леонарда Гатова и Георгия Гараняна
В Краснодаре на улице Ковалева запретят стоянку и остановку авто
В Краснодаре аэропорт перешел на особый режим приема рейсов
В Краснодарском крае умер сотрудник прокуратуры
На Кубани работы по программе формирования комфортной городской среды планируют завершить осенью
В Краснодаре на улице Новороссийской после ДТП загорелся автомобиль
В Краснодаре мужчина украл из салона грузовика автомобильные инструменты
На Кубани охрана Минтранса обеспечит безопасность двух новых объектов
В Мостовском районе пьяный мужчина избил 3-летнюю падчерицу
В парке «Ривьера» сделают современное арт-пространство
На Кубани росгвардейцы обеспечат правопорядок в период празднования Крещения
Краснодар присоединится к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»