В Мостовском районе пьяный мужчина избил 3-летнюю падчерицу

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:31:52+03:00

Ему не понравилось, что малышка полакала

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Заместитель прокурора Мостовского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя одной из станиц района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнему).

В августе 2019 года пьяный мужчина разозлился на то, что его 3-летняя падчерица плачет. Он начал бить ее по телу и лицу, после чего схватил за руку и стал таскать по комнате.

- Он причинил девочке перелом обеих костей правого предплечья, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело направлено в Мостовский районный суд для рассмотрения по существу, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU