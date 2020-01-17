На Кубани охрана Минтранса обеспечит безопасность двух новых объектов
В 2020 году Краснодарский филиал УВО Минтранса России приступил к охране объекта строительства искусственного дорожного сооружения в Краснодаре и морского причала Новороссийска.
- Команда «Центральная» будет пресекать проникновение посторонних лиц на территорию и осуществлять мероприятия по пожарной безопасности, - отметили в пресс-службе Краснодарского филиала Минтранса России.
А в Новороссийске отряд ведомственной охраны Минтранса защитит причал морского торгового порта от актов незаконного вмешательства, а также обеспечит на нем пропускной режим.
- Ведомственная охрана Минтранса России создана для обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры, и очень важно, чтобы защиту и охрану выполняли профессионалы своего дела, – прокомментировал подписание новых договоров директор Краснодарского филиала Вячеслав Бурый.
ИСТОЧНИК KP.RU