На Кубани охрана Минтранса обеспечит безопасность двух новых объектов

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:48:51+03:00

Сотрудники будут пресекать проникновение посторонних лиц на территории

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В 2020 году Краснодарский филиал УВО Минтранса России приступил к охране объекта строительства искусственного дорожного сооружения в Краснодаре и морского причала Новороссийска.

- Команда «Центральная» будет пресекать проникновение посторонних лиц на территорию и осуществлять мероприятия по пожарной безопасности, - отметили в пресс-службе Краснодарского филиала Минтранса России.

А в Новороссийске отряд ведомственной охраны Минтранса защитит причал морского торгового порта от актов незаконного вмешательства, а также обеспечит на нем пропускной режим.

- Ведомственная охрана Минтранса России создана для обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры, и очень важно, чтобы защиту и охрану выполняли профессионалы своего дела, – прокомментировал подписание новых договоров директор Краснодарского филиала Вячеслав Бурый.

ИСТОЧНИК KP.RU