2020-01-17T11:09:52+03:00
Происшествия

В Краснодаре мужчина украл из салона грузовика автомобильные инструменты

Сумма ущерба составила 12500
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре мужчина украл из салона грузовика автомобильные инструментыВ Краснодаре мужчина украл из салона грузовика автомобильные инструментыФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Краснодара обратился житель улицы Железнодорожной. Он рассказал, что припарковал грузовик возле дома, а утром обнаружил пропажу из салона набора автомобильных инструментов. Их стоимость более 12500 рублей.

Благодаря записи с уличных камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что имущество было похищено мужчиной, который попал в авто, отжав боковое окно. Вскоре задержали 43-летнего жителя Горячего Ключа.

В отделе полиции правонарушитель признался в содеянном. Он продал инструменты своему знакомому за две тысячи рублей, а деньги потратил на личные нужды.

- В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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