17 Янв. 2020 2020-01-17T11:53:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае умер сотрудник прокуратуры. Стебенева Бориса Ивановича не стало вчера, 16 января.

После окончания Всесоюзного юридического заочного института в 1976 году Борис Иванович проходил службу в органах прокуратуры Камчатской области. С 1982 года продолжил работать в Краснодарском крае. Он трудился в должностях: старшего помощника прокурора, следователя по особо важным делам прокуратуры, старшего следователя, прокурора-криминалиста, заместителя прокурора города Армавира, прокурора отдела по рассмотрению писем и приему граждан прокуратуры края.

Стебенев был ветераном труда, награжден медалью прокуратуры «290 лет прокуратуре России».

Любовь к своей профессии он привил и своей дочери, которая, проработав в прокуратуре края более 18 лет, сейчас является ветераном прокуратуры Краснодарского края.

- Коллектив и ветераны прокуратуры выражают глубокие соболезнования родным и близким Бориса Ивановича, - добавили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU