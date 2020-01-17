2020-01-17T11:53:27+03:00
Общество

В Краснодарском крае умер сотрудник прокуратуры

Борис Иванович Стебенев скончался вчера, 16 января
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодарском крае умер сотрудник прокуратурыВ Краснодарском крае умер сотрудник прокуратурыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае умер сотрудник прокуратуры. Стебенева Бориса Ивановича не стало вчера, 16 января.

После окончания Всесоюзного юридического заочного института в 1976 году Борис Иванович проходил службу в органах прокуратуры Камчатской области. С 1982 года продолжил работать в Краснодарском крае. Он трудился в должностях: старшего помощника прокурора, следователя по особо важным делам прокуратуры, старшего следователя, прокурора-криминалиста, заместителя прокурора города Армавира, прокурора отдела по рассмотрению писем и приему граждан прокуратуры края.

Стебенев был ветераном труда, награжден медалью прокуратуры «290 лет прокуратуре России».

Любовь к своей профессии он привил и своей дочери, которая, проработав в прокуратуре края более 18 лет, сейчас является ветераном прокуратуры Краснодарского края.

- Коллектив и ветераны прокуратуры выражают глубокие соболезнования родным и близким Бориса Ивановича, - добавили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре откроют именные эмблемы Леонарда Гатова и Георгия Гараняна
В Краснодаре на улице Ковалева запретят стоянку и остановку авто
В Краснодаре аэропорт перешел на особый режим приема рейсов
В Краснодарском крае умер сотрудник прокуратуры
На Кубани работы по программе формирования комфортной городской среды планируют завершить осенью
В Краснодаре на улице Новороссийской после ДТП загорелся автомобиль
В Краснодаре мужчина украл из салона грузовика автомобильные инструменты
На Кубани охрана Минтранса обеспечит безопасность двух новых объектов
В Мостовском районе пьяный мужчина избил 3-летнюю падчерицу
В парке «Ривьера» сделают современное арт-пространство
На Кубани росгвардейцы обеспечат правопорядок в период празднования Крещения
Краснодар присоединится к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»