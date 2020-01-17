17 Янв. 2020 2020-01-17T12:34:59+03:00

В Краснодаре откроют именные эмблемы Леонарда Гатова и Георгия Гараняна

Изменить размер текста: A A

В краевой столице на Дороге искусств» откроют именные эмблемы основателя Краснодарского творческого объединения «Премьера» Леонарда Гатова и легендарного джазового музыканта Георгия Гараняна. Церемония состоится 19 января в 16:00 перед зданием Музыкального театра.

- Почетными гостями мероприятия станут представители власти, коллеги, друзья и близкие Гатова и Гараняна, - сообщили в пресс-службе творческого объединения "Премьера".

После торжественной церемонии театр балета Юрия Григоровича представит вечер одноактных балетов Михаила Фокина в трех отделениях «Шедевры русского балета». Начало спектакля в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU