В Новороссийске разыскивают напавшего на инкассаторов мужчину, который похитил почти 3 миллиона рублей

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:25:57+03:00

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Преступление произошло на улице Осоавиахима в городе-герое. Неизвестный грабитель в маске подошел со спины к инкассатору, остановившийся на территории местной оптовой базы, и стал ему угрожать. Нападавший отобрал у него пистолет с патронами, а затем выхватил сумку с деньгами. Как сообщают правоохранители там было 2,79 миллиона рублей.

После этого преступник сбежал. Сейчас, как сообщает РИА «Регион online», его разыскивают полицейские. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.161 УК РФ «Грабеж».

Источник, близкий к расследованию, подтвердил «КП» - Кубань», что нападение на инкассатора действительно произошло на территории Новороссийска. Инкассаторский автомобиль принадлежит одному из крупных банков России. В настоящее время сотрудники службы безопасности активно помогают правоохранительным органам в расследовании.

В случае, если грабитель будет найден, а суд признает его вину признают, то мужчине грозит от шести до 12 лет тюрьмы со штрафом до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU