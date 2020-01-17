17 Янв. 2020 2020-01-17T13:33:52+03:00

На Кубани около 3 тысяч полицейских обеспечат общественный порядок во время празднования Крещения Фото: Архив "КП"

В мероприятиях примут участие около 500 тысяч граждан

Изменить размер текста: A A

С 18 по 19 января на территории Краснодарского края пройдут религиозные богослужения, посвященные Крещению. Участие в них примут около 500 тысяч граждан.

- Для обеспечения общественного порядка будут задействованы около 3000 сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих Росгвардии, 2000 представителей общественных формирований, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полицейские обследуют места проведения массовых мероприятий и прилегающей к ним территории с применением технических средств и служебных собак.

Напомним, на Кубани росгвардейцы обеспечат правопорядок в период празднования Крещения. В Краснодаре и Сочи обследуют храмы, церкви, а также прилегающие к ним территории.

ИСТОЧНИК KP.RU