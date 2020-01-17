Пустующие постройки на Утрише продали за 50,6 млн рублей

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:03:06+03:00

Как их будут использовать – пока неизвестно

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Лот с двумя нежилыми зданиями, принадлежащими обанкротившемуся ОАО «Научно-экспериментальный морской биотехнологический центр «Большой Утриш», выставили на аукцион. Постройки площадью 289,3 и 57 кв.м. ранее использовали в качестве лабораторий. Изначальная стоимость строений составляла 6,2 млн рублей, в ходе аукциона их выкупил житель Москвы Владимир Ишутин за 50,6 млн.

По данным СПАРК, победитель числится конкурсным управляющим московских ООО «Приоритет», «СК-Монтажлифтсервис», «УК «Объединенные технологии», а также тверских ООО «Световые технологии» и «Трестинское» и смоленского ЗАО «ДСМПК Гагаринская».

Что именно построят на этой территории, пока неизвестно. Однако можно предположить, что данная локация позволяет инвестору реализовать рекреационный бизнес. Так что, скорее всего, в скором времени на острове появится ресторан или отель, также есть вероятность, что на пляже создадут современный комплекс для активного отдыха.

Остров Утриш с мысом Большой Утриш соединяет через пролив металлический мост. На территории острова есть два маяка и песчаный пляж. Близко расположен дельфинарий, дайвинг-центр, гостиницы и магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU