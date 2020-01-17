2020-01-17T14:04:45+03:00
Общество

«Ростелеком» обновляет защиту клиентов от DDoS-атак

Благодаря более совершенным технологиям и методам подавления атак, их обнаружение и включение защиты сократилось до нескольких секунд
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»
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«Ростелеком» обновил программно-аппаратный комплекс «Периметр» производства компании «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг»), который интегрирован в многослойную инфраструктуру защиты от DDoS. Благодаря более совершенным технологиям и методам подавления атак, их обнаружение и включение защиты сократилось до нескольких секунд. При этом функционал описания атак на основе сигнатур помогает адаптировать процесс выявления вредоносной активности индивидуально под каждого заказчика услуги Anti-DDoS ПАО «Ростелеком».

Среди других значимых обновлений «Периметра» — механизм консолидации векторов DDoS, направленных на один ресурс, что дает полную картину происходящего в реальном времени. Теперь для каждого вектора атаки автоматически инициируются только наиболее эффективные методы подавления. Такой подход позволяет точечно активировать защиту атакуемого ресурса, сводя к минимуму возможные влияния на легитимный трафик.

Автоматизация фильтрации по протоколу BGP FlowSpec на периметре сети «Ростелеком» позволила сократить время реакции на объемные атаки. Такие атаки теперь подавляются на границе сети «Ростелеком» без вмешательства службы эксплуатации сервиса.

«Периметр» в комплексе с другими системами фильтрации DDoS уже несколько лет используется в “Ростелекоме” как для защиты собственных сетевых ресурсов, так и для организации клиентских сервисов. Обновление позволило нам поднять эшелонированную систему защиты от DDoS-атак на новый уровень с точки зрения качества и функциональности», — говорит Алексей Сапунов, старший вице-президент по технической инфраструктуре «Ростелеком»

«Технологическое развитие программно-аппаратного комплекса “Периметр” всегда опиралось на потребности ключевых операторов связи России. Это позволяет нам поддерживать высокий уровень функциональности наших продуктов», — Роман Жуков, директор центра компетенций «Гарда Технологии», российского разработчика систем информационной безопасности.

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