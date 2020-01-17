2020-01-17T15:27:41+03:00
Экономика

ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы

Технология сократит время обслуживания клиентов и поможет охватить более 90% стандартных услуг менеджеров в офисах
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ представляет новый тип АТМ – видеобанкоматы с возможностью онлайн-консультации сотрудниками контакт-центра. Технология сократит время обслуживания клиентов и поможет охватить более 90% стандартных услуг менеджеров в офисах.

Новый банкомат ВТБ относится к категории VTM (video teller machine). Он оснащен дополнительным экраном и комплектом оборудования для видеоконсультации с сотрудником банка в режиме онлайн. Возможность получить практически полный спектр услуг в режиме «одного окна» значительно экономит как время клиентов, так и ресурсы самого банка.

На сегодняшний день новинка работает в двух отделениях ВТБ в Москве – «Афимолл» и «Цветной бульвар». Помимо возможности провести видеоконсультацию в устройстве сохранены и базовые функции банкоматов ВТБ: прием и выдача наличных, переводы средств, изменение пин-кода, запрос баланса или мини-выписки. После завершения тестового периода перечень услуг будет значительно расширен.

«Сейчас мы запускаем новое устройство в пилотном режиме и в течение всего 2020 г. планируем поэтапно расширять его возможности новыми сервисами. Технология будет особенно востребована в отдаленных точках продаж, так как позволит клиентам получать привычные банковские услуги полностью в дистанционном режиме. Это важнейшая задача, к которой мы последовательно движемся в рамках стратегии до 2022 г.», – подчеркнул Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«Новое оборудование по своему потенциалу значительно превосходит функционал стандартного банкомата. Дополнительные сервисы сделают его уникальным в России с охватом более 90% стандартных услуг в отделениях. Цифровизация является стратегической задачей ВТБ – в течение трех лет мы намерены предоставить омниканальный сервис для физических лиц в том, числе в устройствах самообслуживания», – отметил Валерий Чулков, член правления ВТБ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Краснодарский гаишник, попавшийся на взятке, заключен под стражу
В Краснодаре модернизируют две школы
Самолет из Краснодара в Москву экстренно сел в аэропорту Шереметьева
Пять игроков «Локомотива-Кубани» вызваны в сборную России на отборочные матчи Евро-2021
Имущество ФК «Кубань» выставлено на торги за 450 млн рублей
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
На Кубани ищут сведения о девушках, которые уходили на фронт из станицы Усть-Лабинской
Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12
«Ростелеком» обновляет защиту клиентов от DDoS-атак
Пустующие постройки на Утрише продали за 50,6 млн рублей
Премьерные показы фильма о «Золотом кольце Боспорского царства» стартуют в феврале
В Краснодаре из-за тумана на вылет задержано 10 авиарейсов
На Кубани около 3 тысяч полицейских обеспечат общественный порядок во время празднования Крещения
В Новороссийске разыскивают напавшего на инкассаторов мужчину, который похитил почти 3 миллиона рублей
На Кубани легковушка влетела в большегруз
В Краснодарском крае в отношении сотрудников минсельхоза возбуждено еще одно уголовное дело
В Краснодаре откроют именные эмблемы Леонарда Гатова и Георгия Гараняна
В Краснодаре на улице Ковалева запретят стоянку и остановку авто
В Краснодаре аэропорт перешел на особый режим приема рейсов
В Краснодарском крае умер сотрудник прокуратуры
На Кубани работы по программе формирования комфортной городской среды планируют завершить осенью
В Краснодаре на улице Новороссийской после ДТП загорелся автомобиль
В Краснодаре мужчина украл из салона грузовика автомобильные инструменты
На Кубани охрана Минтранса обеспечит безопасность двух новых объектов
В Мостовском районе пьяный мужчина избил 3-летнюю падчерицу
В парке «Ривьера» сделают современное арт-пространство
На Кубани росгвардейцы обеспечат правопорядок в период празднования Крещения
Краснодар присоединится к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»