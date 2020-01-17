На Кубани ищут сведения о девушках, которые уходили на фронт из станицы Усть-Лабинской

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:06:31+03:00

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Известно, что на фронтах Великой Отечественной войны воевали не только мужчины, но и женщины. И подтверждение тому – военкоматские списки призывников. До 2008 года они были засекречены.

- После того, как документы стали общедоступными, их опубликовали на сайте Министерства обороны, - рассказали «КП»-Кубань» в музее Усть-Лабинска. – Это списки призывников, списки погибших, наградные листы. Мы поняли, что многих девушек нет в книге памяти Кубани по Усть-Лабинскому району.

Тогда музейщики стали собирать информацию, сегодня они работают со списком, в котором насчитывается более ста имен. Сложность процесса заключается в том, что женщины в какую-либо отдельную категорию военных не входили. То есть значились в одних списках вместе с бойцами-мужчинами.

Фото: музей г. Усть-Лабинска.

- Мы не можем точно сказать, сколько девушек ушло на фронт из станицы Усть-Лабиснкой, поэтому хотим рассказать миру хотя бы некоторые истории. У многих были совершенно потрясающие военные судьбы, душераздирающие сюжеты, невероятные подвиги.

Призывниками того времени были девушки, родившиеся до 1925 года. Всего в районе проживает 53 ветерана Великой Отечественной войны.

Работники музея устраивают информационные акции, раздают листовки горожанам. Историки надеются на то, что им удастся найти родственников женщин-бойцов. Сегодня это сделать сложно, поскольку точный адрес проживания в списках не писали, указывали либо название населенного пункта, либо улицу. За 75 лет многие улицы сменили названия, дома получили новые адреса.

Если вы располагаете любыми сведениями, фотографиями, воспоминаниями, письмами, наградными книжками или похоронными извещениями женщин-бойцов из Усть-Лабинского района, сообщите об этом в музей по телефону 8-861-35-4-19-01 или по адресу: г. Усть-Лабинск, улица Ленина, 31.

ИСТОЧНИК KP.RU