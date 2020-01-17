2020-01-17T16:12:14+03:00
Общество

Имущество ФК «Кубань» выставлено на торги за 450 млн рублей

Продают тренировочную базу клуба
Ева МУР@kp_kuban
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Футбольный клуб "Кубань" продолжает существовать Фото: vk.com/fans_fckubanФутбольный клуб "Кубань" продолжает существовать Фото: vk.com/fans_fckuban
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На торги выставлена тренировочная база футбольного клуба «Кубань» в Краснодаре. Ее первоначальная стоимость - 450 тысяч рублей.

Эта информация стала известна после публикации начальной продажной цены в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Имущество - это два земельных участка площадью 26,7 и 18,8 тысяч квадратных метров, пять футбольных полей. Кроме этого, в лот включили бытовой комплекс, склад, здание электрощитовой и навес. Все они находятся по адресу улица им. Талалихина, 69 в Краснодаре.

На повторных торгах цена лота, к слову, может снизится до 405 тысяч рублей.

Напомним, ФК «Кубань» был признан банкротом в декабре 2018 года. Совокупная задолженность клуба к июлю 2019 года составляла перед налоговыми органами около 4,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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