Пять игроков «Локомотива-Кубани» вызваны в сборную России на отборочные матчи Евро-2021

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:30:37+03:00

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Тренерский штаб сборной России по баскетболу озвучил расширенный состав на отборочные игры Евробаскета-2021. В него вошли пять игроков «Локомотива-Кубани».

Из Краснодара в сборную приглашены Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин, Станислав Ильницкий, Владимир Ивлев и Григорий Мотовилов.

20 февраля главная команда страны сыграет с Италией, а 23 февраля против сборной Северной Македонии. Кроме того, в группу к России попала Эстония. В финальный турнир из группы B выйдет сборная Италии (как одна из стран-хозяек турнира), еще две путевки разыграют остальные команды.

Еще два игрока «Локомотива-Кубани» Миндаугас Кузминскас и Мантас Калниетис отправятся в сборную Литвы. Национальная команда сыграет дважды: 21 февраля с Бельгией и 24 с Чехией.

ИСТОЧНИК KP.RU