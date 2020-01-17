В Краснодаре модернизируют две школы

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:18:34+03:00

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В кубанской столице собираются модернизировать школы №№75 и 76. Они находятся в станице Елизаветинской. В пригородных учебных заведениях расширят учебный блок до 400 мест. Не исключено, что на их месте появится новое здание школы.

- Это необходимо сделать, потому что возможности и городских, и национальных проектов это позволяют, - сообщил на заседании в мэрии глава Краснодара Евгений Первышов.

В целом по Краснодарскому краю планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году 17 школ.

Напомним, в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Краснодарском крае запланировано благоустроить 311 общественных и дворовых территорий в 68 населенных пунктах. На это будет выделен 1,7 миллиард рублей. В прошлом году привели в порядок 387 дворовых и общественных пространств в 72 населенных пунктах.

Территории для благоустройства выбрали жители края с помощью голосования и открытых обсуждений.

ИСТОЧНИК KP.RU