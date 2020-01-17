Кубань ждет инвестиции в сельское хозяйство из Германии
В Берлине регион представил свою продукцию
Продукция кубанских производителей пользуется спросом. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В столице Германии на "Зеленой неделе" открылось представительство кубанских производителей.
– Спрос здесь на наши продукты огромный, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, побывавший на ярмарке. - Качество ее не вызывает сомнений. И конечно, планируем вести переговоры с немецким бизнесом, чтобы поставить ее продвижение на поток.
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Здесь на "Зеленой неделе" кубанские производители и главы территорий смогут познакомиться с инвесторами и предоставить свою продукцию на пробу.
ИСТОЧНИК KP.RU