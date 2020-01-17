Кубань ждет инвестиции в сельское хозяйство из Германии

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:01:55+03:00

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В столице Германии на "Зеленой неделе" открылось представительство кубанских производителей.

– Спрос здесь на наши продукты огромный, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, побывавший на ярмарке. - Качество ее не вызывает сомнений. И конечно, планируем вести переговоры с немецким бизнесом, чтобы поставить ее продвижение на поток.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Здесь на "Зеленой неделе" кубанские производители и главы территорий смогут познакомиться с инвесторами и предоставить свою продукцию на пробу.

ИСТОЧНИК KP.RU