МВД Адыгеи: В массовое ДТП попали 34 автомобиля
Следственно-оперативная группа, усиленная экспертами-автотехниками и специалистами других служб, завершила работу на месте крупного ДТП под Адыгейском. По последним данным, повреждения получили 34 автомобиля. Об этом сообщили в МВД Адыгеи.
Напомним, массовая авария произошла утром 17 января из-за сильного гололеда и густого тумана. В ДТП погибли двое мужчин, им было 54 и 55 лет. Оба - жители Краснодарского края.
- Еще три пострадавших женщины госпитализированы, - говорят «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по республике. - Все они жительницы Краснодарского края, двоим из них по 33 года, третьей исполнился 51 год.
Кроме того, в аварии пострадали двое детей, одна из девочек получила серьезные травмы. В тяжелом состоянии ее доставили в Краснодарскую краевую больницу.
На данный момент следователи продолжают сбор материалов и опрашивают очевидцев ДТП.
- Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, - добавляют в ведомстве.
Массовая авария в Адыгее Видео: t.me/nontypical.
ИСТОЧНИК KP.RU