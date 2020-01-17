МВД Адыгеи: В массовое ДТП попали 34 автомобиля

17 Янв. 2020 2020-01-17T22:17:23+03:00

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Следственно-оперативная группа, усиленная экспертами-автотехниками и специалистами других служб, завершила работу на месте крупного ДТП под Адыгейском. По последним данным, повреждения получили 34 автомобиля. Об этом сообщили в МВД Адыгеи.

Напомним, массовая авария произошла утром 17 января из-за сильного гололеда и густого тумана. В ДТП погибли двое мужчин, им было 54 и 55 лет. Оба - жители Краснодарского края.

- Еще три пострадавших женщины госпитализированы, - говорят «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по республике. - Все они жительницы Краснодарского края, двоим из них по 33 года, третьей исполнился 51 год.

Кроме того, в аварии пострадали двое детей, одна из девочек получила серьезные травмы. В тяжелом состоянии ее доставили в Краснодарскую краевую больницу.

На данный момент следователи продолжают сбор материалов и опрашивают очевидцев ДТП.

- Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, - добавляют в ведомстве.

Массовая авария в Адыгее Видео: t.me/nontypical.

ИСТОЧНИК KP.RU