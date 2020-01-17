В любой момент могла рухнуть: на Кубани возбудили уголовное дело о приемке аварийной школы

17 Янв. 2020 2020-01-17T22:52:48+03:00

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В прокуратуру родители учащихся школы №12 в станице Павловской обратились еще в конце октября 2019 года. Тогда на одном из собраний руководство учебного заведения сделало объявление - после каникул все дети продолжат обучение в другом месте. Причиной тому стало состояние школы - здание нуждалось в реконструкции. Но почему директор не позаботился об этом до начала учебного года, родители не поняли, потому и написали коллективную жалобу.

В итоге прокуратура приехала с проверкой, во время которой выяснилось, что в августе 2019 года школу приняли без замечаний.

- Однако после обследования здания школы в 2019 году эксперты сообщили о наличии множественных дефектов и повреждений в строительных конструкциях зданий, что свидетельствовало об исчерпании их несущей способности, - рассказывают «КП» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

Все это могло привести к внезапному обрушению.

- Выявленные нарушения фактически поставили под угрозу безопасность жизни и здоровья обучающихся и учительского состава, - добавляют в ведомстве.

Следователи по материалам прокуратуры завели уголовное дело по ч.1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

Сейчас здания школы вывели из эксплуатации. А тем временем дети грызут гранит науки в кабинетах Павловской детской школы искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU