Анна Нетребко прогулялась по Краснодару в голубой шубе
Оперная певица Анна Нетребко вместе с мужем и сыном прилетели в Краснодар. Здесь они хотят провести время с родней и с друзьями. Сперва звезда прогулялась по Краснодару в экстравагантных голубой шубе и неоновых кроссовках. Фото оперная дива сделала на улице Пашковской.
Также Нетребко выложила совместную фотографию со своей семьей: отцом, сыном и мужем — оперным исполнителем Юсифом Эйвазовым.
Ну какой визит без застолья? В гости Нетребко позвала 25 человек. Как написала сама оперная певица, гостей ждали пять тортов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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