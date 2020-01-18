2020-01-18T09:09:25+03:00
Общество

Анна Нетребко прогулялась по Краснодару в голубой шубе

В родной город она приехала проведать отца и друзей
Владимир ПАВЛОВ
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Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiagoФото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago
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Оперная певица Анна Нетребко вместе с мужем и сыном прилетели в Краснодар. Здесь они хотят провести время с родней и с друзьями. Сперва звезда прогулялась по Краснодару в экстравагантных голубой шубе и неоновых кроссовках. Фото оперная дива сделала на улице Пашковской.

Также Нетребко выложила совместную фотографию со своей семьей: отцом, сыном и мужем — оперным исполнителем Юсифом Эйвазовым.

Ну какой визит без застолья? В гости Нетребко позвала 25 человек. Как написала сама оперная певица, гостей ждали пять тортов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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