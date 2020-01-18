2020-01-18T09:58:34+03:00
Экономика

В Краснодарском крае восстанавливают рынки

На это направили 30 миллионов рублей
Владимир ПАВЛОВ
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя намерен возродить традиционные форматы торговли. Речь идет о ярмарках и рынках. К последним сейчас приковано большее внимание и инвестиции.

Уже обновлены рынки Каневского и Староминского районов. На модернизацию объектов торговли было выделено 10,5 миллионов рублей.

- В рамках сотрудничества с департаментом собственник торгового объекта на 500 мест в станице Каневской реконструировал гастрономический павильон, закупил современное холодильное оборудование. Помимо этого, для безопасности посетителей были установлены контрольно-пропускные пункты, шлагбаумы, видеонаблюдение, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя заключил 17 протоколов о сотрудничестве с собственниками рынков. На восстановление торговых объектов будет выделено 30 миллионов рублей.

– В конечном итоге общая цель власти и бизнеса – удовлетворение потребностей населения в качественных, безопасных товарах и услугах, создание продовольственной безопасности, – подчеркнул глава департамента Роман Куринный.

Он добавил, что в 2020 году планируется реконструировать еще четыре объекта – два в Кавказском, а также в Ейском и Ленинградском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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