В Краснодарском крае восстанавливают рынки
Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя намерен возродить традиционные форматы торговли. Речь идет о ярмарках и рынках. К последним сейчас приковано большее внимание и инвестиции.
Уже обновлены рынки Каневского и Староминского районов. На модернизацию объектов торговли было выделено 10,5 миллионов рублей.
- В рамках сотрудничества с департаментом собственник торгового объекта на 500 мест в станице Каневской реконструировал гастрономический павильон, закупил современное холодильное оборудование. Помимо этого, для безопасности посетителей были установлены контрольно-пропускные пункты, шлагбаумы, видеонаблюдение, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Всего департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя заключил 17 протоколов о сотрудничестве с собственниками рынков. На восстановление торговых объектов будет выделено 30 миллионов рублей.
– В конечном итоге общая цель власти и бизнеса – удовлетворение потребностей населения в качественных, безопасных товарах и услугах, создание продовольственной безопасности, – подчеркнул глава департамента Роман Куринный.
Он добавил, что в 2020 году планируется реконструировать еще четыре объекта – два в Кавказском, а также в Ейском и Ленинградском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU