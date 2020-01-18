2020-01-18T10:57:01+03:00
Происшествия

В Щербиновском районе рыбак получил два года условно за браконьерство

С помощью двух сетей он вытащил рыбы на 741 тысячу рублей
Владимир ПАВЛОВ
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К тому же придется возместить причиненный ущербК тому же придется возместить причиненный ущербФото: Архив "КП"
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Вступил в силу приговор Щербиновского районного суда. Он касается местного жителя, который в акватории Ейского лимана ловил рыбу жаберными сетями.

- Согласно закону, их не только нельзя использовать, но даже просто продавать, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.

У злоумышленника были две такие сети. С их помощью мужчина из Ейского лимана, где запрещено спортивное и любительское рыболовство, вытащил 743 рыбы. Это были тарань, пиленгас, карась, бычок.

- Сумма ущерба составила 741 700 рублей, - добавили в пресс-службе.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года. В качестве поблажки принято решение назначенное считать условным, с испытательным сроком три года. К тому же, мужчине придется возместить причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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