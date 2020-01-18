В Щербиновском районе рыбак получил два года условно за браконьерство
Вступил в силу приговор Щербиновского районного суда. Он касается местного жителя, который в акватории Ейского лимана ловил рыбу жаберными сетями.
- Согласно закону, их не только нельзя использовать, но даже просто продавать, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.
У злоумышленника были две такие сети. С их помощью мужчина из Ейского лимана, где запрещено спортивное и любительское рыболовство, вытащил 743 рыбы. Это были тарань, пиленгас, карась, бычок.
- Сумма ущерба составила 741 700 рублей, - добавили в пресс-службе.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года. В качестве поблажки принято решение назначенное считать условным, с испытательным сроком три года. К тому же, мужчине придется возместить причиненный ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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