В Усть-Лабинском районе три человека погибли в результате лобового столкновения
Утром 18 января близ хутора Безлесного в Усть-Лабиском районе произошла авария, унесшая жизни трех человек – двух водителей и пассажира.
По данным правоохранителей, рулевой ВАЗ-2106 не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу. Там он лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2107.
- Кроме трех погибших, в аварии пострадали четыре человека. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обстоятельства аварии уточняются. Машины восстановлению не подлежат.
ИСТОЧНИК KP.RU
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