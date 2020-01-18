2020-01-18T11:56:12+03:00
Происшествия

В Усть-Лабинском районе три человека погибли в результате лобового столкновения

Еще четверых с травмами доставили в больницу
Владимир ПАВЛОВ
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Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краюФото: ГУ МВД по Краснодарскому краю
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Утром 18 января близ хутора Безлесного в Усть-Лабиском районе произошла авария, унесшая жизни трех человек – двух водителей и пассажира.

По данным правоохранителей, рулевой ВАЗ-2106 не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу. Там он лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2107.

- Кроме трех погибших, в аварии пострадали четыре человека. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии уточняются. Машины восстановлению не подлежат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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