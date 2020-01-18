7-летней Еве Лобовой из Армавира собирают деньги на лечение острого лейкоза

18 Янв. 2020 2020-01-18T14:56:41+03:00

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Большое несчастье пришло в семью Захаровых из Армавира. В сентябре прошлого года, когда семилетняя дочь Ева пошла в первый класс, родители стали замечать у девочки большие синяки. Мама и папа спрашивали, откуда они. Девочка говорила, что ударялась то там, то здесь, либо падала.

- Прямо перед Новым годом ребенок заболел. У нее поднялась высокая температура, ребенка стало знобить. Крутило ноги и руки. Во рту появились непонятные болячки. В участковой поликлинике педиатра не было, поэтому анализы не назначили. Ева лечилась дома, - рассказала РИА «Регион online» мама девочки Ольга Захарова.

Затем родители вызвали врача на дом, он назначил курс антибиотиков. Однако от препаратов становилось только хуже. После 10 дней болезни температура держалась, ребенок с каждым днем чувствовал себя все слабее.

В центральной районной больнице ребенку сказали дать кровь. Результаты шокировали медицинский персонал. Оказалось, что вместо положенного уровня лейкоцитов их численность увеличилась в миллион (!) раз.

С такими показателями Еву с мамой отправили в Краснодарскую краевую больницу. Для подтверждения результатов анализы Евы послали в Москву. Оттуда пришел неутешительный ответ. Оказалось, что 88% костного мозга Евы поражено. У нее редкий вид лейкоза.

- Нам назначили курс гормональных препаратов. На все процедуры нужны немалые средства. Я постоянно в палате с Евой. Ей поставили страшный диагноз - «Острый лимфобластный лейкоз», - добавила мама девочки.

По прогнозам врачей, данный вид лейкоза поддается лечению. Просто нужно будет набраться терпения и грамотно действовать.

Помочь семилетней Еве Захаровой можно, переведя любую сумму на карту «Сбербанка». Она «привязана» к номеру телефона мамы Евы - 7 (909) 460-34-91. Захарова Ольга Александровна.

Также любую сумму можно перевести карту, воспользовавшись реквизитами:

Получатель: ЗАХАРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Номер счета: 40817810730000745119

Банк получателя: КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 040349602

Корр. счет: 30101810100000000602

ИНН: 7707083893

КПП: 231043001

SWIFT-код: SABRRUMM

Семья девочки будет благодарна за любую собранную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU