На Кубани в прошлом году выпили водки на треть больше
Краснодарский край занимает третье место в стране по объему оптовых продаж спиртного.
По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, в прошлом году оптовики закупили 20,6 миллионов литров водки. Это на 36,7% больше, чем в 2018-м.
Больше, чем на Кубани, пьют только в Московской области – 991 миллионов литров в год, и самой Москве - 643 миллионов литров.
По данным ведомства, рост продаж водки произошел на фоне общего увеличения потребления алкоголя. Если смотреть по всем видам спиртного, то объем оптовых продаж вырос почти на 7%. В цифрах это 238 миллионов литров. Получается, что пить стали больше и больше полюбили водку.
По словам главы краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Романа Куринного, Кубань лидирует в Южном федеральном округе по количеству розничных точек продажи алкоголя.
ИСТОЧНИК KP.RU