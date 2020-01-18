На Кубани в прошлом году выпили водки на треть больше

18 Янв. 2020 2020-01-18T13:01:01+03:00

Больше, чем на Кубани, пьют только в Московской области и Москве Фото: Архив "КП"

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Краснодарский край занимает третье место в стране по объему оптовых продаж спиртного.

По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, в прошлом году оптовики закупили 20,6 миллионов литров водки. Это на 36,7% больше, чем в 2018-м.

Больше, чем на Кубани, пьют только в Московской области – 991 миллионов литров в год, и самой Москве - 643 миллионов литров.

По данным ведомства, рост продаж водки произошел на фоне общего увеличения потребления алкоголя. Если смотреть по всем видам спиртного, то объем оптовых продаж вырос почти на 7%. В цифрах это 238 миллионов литров. Получается, что пить стали больше и больше полюбили водку.

По словам главы краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Романа Куринного, Кубань лидирует в Южном федеральном округе по количеству розничных точек продажи алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU