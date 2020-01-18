2020-01-18T16:01:50+03:00
Общество

В Павловском районе открыли отремонтированный Дворец культуры

На его реконструкцию потратили 7.7 млн рублей
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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18 января в станице Новолеушковской праздник. Там после ремонта открыли Дворец культуры «Родина». Здание построено еще в 1960 году, первый ремонт был в 90-х, но не являлся капитальным. Активные работы по обновлению учреждения начались с 2015 года.

- За это время починили отопление, обновлена электропроводка. Купили звуковое и световое оборудовани. Также реконструированы сцена, зрительный зал. Отремонтирован фасад, а также летняя сцена. Также специалисты соорудили пандус, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края. - Кроме того, в нынешнем отопительном сезоне Дворец культуры газифицировали.

А сегодняшний день потрачено из краевого и местного бюджетов 7.7 млн рублей.

Всего сеть клубных учреждений края включает в себя 1078 объектов. 90% из них работают в селах. На ремонт и оснащение ежегодно выделяются средства. С каждым годом все больше.

В 2015 году на эти цели выделялось 15 млн рублей из краевого бюджета, в 2019 – уже 398,2 млн рублей из всех уровней бюджета. Количество учреждений, получивших поддержку, увеличилось с 5 до 86 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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