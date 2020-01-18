2020-01-18T13:46:02+03:00
Происшествия

В Новороссийске задержали мужчину с N-метилэфедроном

Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Владимир ПАВЛОВ
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Правоохранители намерены также узнать, где задержанный взял наркотикПравоохранители намерены также узнать, где задержанный взял наркотикФото: Архив "КП"
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В Новороссийске возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. Оперативники получили информацию, что у 29-летнего местного жителя дома N-метилэфедрон. При проверке информация подтвердилась.

- Во время личного досмотра сотрудники нашли и изъяли пакет с веществом белого цвета, которое, согласно заключению эксперта, является наркотическим средством N-метилэфедроном, общей массой более грамма, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Согласно статье 228 УК РФ, молодому человеку грозит до 10 лет заключения. Сейчас он под стражей. Правоохранители намерены также узнать, где задержанный взял наркотик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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