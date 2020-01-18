В Новороссийске задержали мужчину с N-метилэфедроном

18 Янв. 2020 2020-01-18T13:46:02+03:00

Правоохранители намерены также узнать, где задержанный взял наркотик Фото: Архив "КП"

Ему грозит до 10 лет тюрьмы

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В Новороссийске возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. Оперативники получили информацию, что у 29-летнего местного жителя дома N-метилэфедрон. При проверке информация подтвердилась.

- Во время личного досмотра сотрудники нашли и изъяли пакет с веществом белого цвета, которое, согласно заключению эксперта, является наркотическим средством N-метилэфедроном, общей массой более грамма, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Согласно статье 228 УК РФ, молодому человеку грозит до 10 лет заключения. Сейчас он под стражей. Правоохранители намерены также узнать, где задержанный взял наркотик.

ИСТОЧНИК KP.RU