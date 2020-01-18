В Краснодаре расчистили 53 км ливневки

18 Янв. 2020 2020-01-18T17:04:50+03:00

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Служба по содержанию сетей ливневой канализации создана в июне 2019 года. Вплоть до сегодняшнего дня силами ее работников прочищено почти 53 километра ливневой канализации. Эти же люди убрали ил и грязь из 2 296 дождевых колодцев. Отреагировали на заявки жителей по 305 адресам.

- Параллельно с приведением в порядок сетей и колодцев по заявкам жителей, начали проверять и, при необходимости, расчищать ливневку на участках, которые в этом году будут отремонтированы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На этой неделе в очередной раз расчищали участки, полностью забитые кирпичами, строительным мусором. Такие, в частности, выявлены на ул. Восточно-Кругликовской, — рассказал руководитель муниципальной службы по содержанию ливневого хозяйства Валерий Шапкун. С 9 по 17 января работники побывали и провели необходимые работы на 23 адресах.

- В составе службы шесть единиц техники и четыре бригады специалистов, - сообщили «КП»- Кубань» в админитрации Краснодара. Перед службой стоит задача в течение полутора-двух лет привести в порядок всю сеть ливневой канализации краевого центра.

ИСТОЧНИК KP.RU