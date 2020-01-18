Краснодарский край планирует поставки вина в Данию

18 Янв. 2020 2020-01-18T17:06:57+03:00

Сейчас его продают в 19 странах мира

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Глава Кубани Вениамин Кондратьев на сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя» в Берлине обсудил возможность продажи вина в Европу. В частности, речь шла о Дании.

- Мы готовы поставлять продукцию, качество нашего вина подтверждено временем и отзывами самых взыскательных потребителей, – отметил губернатор края.

Стоит отметить, что Краснодарский рай активно наращивает экспорт винодельческой продукции. За пять лет регион стал продавать в 4 раза больше. Сейчас кубанское вино можно встретить на прилавках 19 стран мира.

- В прошлом году регион впервые вышел на рынок Германии, отгрузив первую партию вина, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Представитель датской ритейл компании предложил, посетить их специалистам винодельни региона. Следующим этапом станет продвижение кубанской продукции на территории Дании на единой площадке.

Разрабатывать пакет предложений для организации поставок вин Краснодарского края в Данию поручено вице-губернатору Андрею Коробке.

СПРАВКА «КП»

Площадь виноградников Кубани сегодня порядка 27 тысяч гектаров, 80% посадочного материала местной селекции.

ИСТОЧНИК KP.RU