В Анапе подвели итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года Кубани»

18 Янв. 2020 2020-01-18T19:02:05+03:00

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«Учитель года» Кубани – популярный конкурс среди педагогов. В Анапе закончился муниципальный этап конкурса, и лучшие представители этой почетной профессии получали поздравления. В Анапе в этом году в конкурсе участвовали 24 учителя. Это рекордный показатель.

Замглавы Анапы Роман Дикий отметил, что участие в таких конкурсах – это отличная мотивация к саморазвитию, росту и обмену опытом.

- По итогам конкурсных испытаний победителем в номинации «Учитель года по основам православной культуры» стала Наталья Хлебова из второй школы. В номинации «Учитель года по кубановедению» лидер – Татьяна Полякова, учитель начальных классов школы № 31. Победителем в основной номинации стала Валентина Воронцова, учитель химии СОШ № 11, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Анапы.

Теперь педагоги будут представлять Анапу на краевом этапе в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU