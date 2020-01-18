«Локомотив-Кубань» обыграл «Цмоки-Минск» и сравнялся с ЦСКА в Единой лиге ВТБ

18 Янв. 2020 2020-01-18T19:23:04+03:00

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В очередном домашнем матче Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» принимал «Цмоки-Минск», у которого сезон явно не заладился – три победы в 13 матчах и последнее место в турнирной таблице.

Тем не менее, белорусская команда дала бой в первой половине матча, в первую очередь благодаря Барнетту, который к перерыву набрал 17 очков. «Цмоки» неожиданно выиграл две стартовые четверти и на большой перерыв команды ушли при счете 36:38.

«Локо» в этом матче выиграл только третью четверть и этого хватило, чтобы отпраздновать победу. Краснодарцы закрыли Барнетта, Уильямс стал королем трехсекундной зоны, «полетело» у О`Брайанта. В итоге рывок 10:0 и «железнодорожников» уже было не догнать.

В поледней десятиминутке ворвался в игру Кузминскас, который набрал в четвертой четверти 11 очков! Уильямс переписал рекорды своей статистики в сезоне – 25 очков + 16 подборов + 5 передач! «Локо» без проблем довел матч до победы – 78:70.

Эта победа позволила «красно-зеленым» догнать ЦСКА в турнирной таблице и претендовать на вторую строчку, но по дополнительным показателям «армейцы» пока выше.

ИСТОЧНИК KP.RU