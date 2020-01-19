Губернатор Кубани поздравил православных с праздником Крещения Господня

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:11:33+03:00

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Глава Кубани Вениамин Кондратьев обратился к православным верующим региона, которые 19 января отмечают праздник Крещения Господня. Он пожелал здоровья и сил для добрых дел.

– Всех православных верующих с праздником Крещения Господня! В этот день главное избегать ссор, плохих мыслей и поступков, простить прошлые обиды, – подчеркнул Кондратьев.

В ночь на воскресенье тысячи жителей края совершили обряд омовения. Для этого по всему краю – на реках, морских пляжах, озерах и источниках оборудовали более 130 мест. Там установлены пункты обогрева и палатки для переодевания. Крещенские купания во многих местах продолжатся и днем 19 января.

- В местах купания дежурят более 500 спасателей и почти 300 медработников. Охрану общественного порядка осуществляют 700 казаков и более 600 сотрудников правоохранительных органов, - уточняют в пресс-службе администрации края.

О том, как православные Краснодарского края отмечают Крещение Господне читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU