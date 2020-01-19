2020-01-19T12:40:26+03:00
Общество

В разных районах Кубани сгорели пассажирские автобусы: полиция проводит проверку

Сообщается о нескольких поджогах в Краснодаре и Усть-Лабинском районе
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Автобусы горели в разных районахАвтобусы горели в разных районах
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На Кубани на разных стоянках практически одновременно сгорели несколько пассажирских автобусов. Сообщается, что все они принадлежали одной компании.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю автобусы горели в станице Некрасовской Усть-Лабинского района, в станице Динской на улице Гоголя, в станице Старокорсунской на улице Красной в поселке Дорожном, а также на улице Гамбургской в Немецкой деревне в Краснодаре. Все пожары произошли в ночь на 19 января в интервале между 3 и 5 часами. Пострадало семь автобусов.

Компания-перевозчик считает нападения происками конкурентов

Компания-перевозчик считает нападения происками конкурентов

К счастью, водителей и пассажиров в них не было, техника стояла на стоянках.

- По данным фактам проводится проверка, - сообщают в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее стало известно о серии нападений на вахтовые автобусы на Кубани. Неизвестные били стекла камнями. Владельцы автобусов связывают это с победой в тендере на перевозку работников одной из крупнейших торговых сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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