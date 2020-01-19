В разных районах Кубани сгорели пассажирские автобусы: полиция проводит проверку
На Кубани на разных стоянках практически одновременно сгорели несколько пассажирских автобусов. Сообщается, что все они принадлежали одной компании.
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю автобусы горели в станице Некрасовской Усть-Лабинского района, в станице Динской на улице Гоголя, в станице Старокорсунской на улице Красной в поселке Дорожном, а также на улице Гамбургской в Немецкой деревне в Краснодаре. Все пожары произошли в ночь на 19 января в интервале между 3 и 5 часами. Пострадало семь автобусов.
Компания-перевозчик считает нападения происками конкурентов
К счастью, водителей и пассажиров в них не было, техника стояла на стоянках.
- По данным фактам проводится проверка, - сообщают в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее стало известно о серии нападений на вахтовые автобусы на Кубани. Неизвестные били стекла камнями. Владельцы автобусов связывают это с победой в тендере на перевозку работников одной из крупнейших торговых сетей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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