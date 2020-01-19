На Кубани пьяный водитель «Нивы» врезался в жилой дом
В станице Воронежской произошла необычная авария. Водитель «Нивы» выехал на встречную полосу и, проигнорировав поворот дороги, протаранил забор и влетел в стену частного дома.
Момент аварии попал на видео. Машина получила серьезные повреждения, а часть стены дома оказала разрушена – несколько кирпичей высыпались в комнату, появилась трещина.
Очевидцы аварии сообщают, что водитель «Нивы» был пьян, от отделался небольшими повреждениями. Объяснить свои действия он не смог.
Пьяный водитель Нивы врезался в жилой дом в станице Воронежской.
ИСТОЧНИК KP.RU
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