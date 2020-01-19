Прорыв на водопроводе в Адыгее устранят к вечеру 19 января
В Адыгее почти сутки устраняют прорыв на групповом водоводе в нескольких километрах от станицы Нижегородской. Из аварии без водоснабжения остались более 40 тысяч человек в Майкопе, станице Абадзехской, поселках Краснооктябрьском и Цветочном.
- Подача давления планируется к 18:00, - сообщают в ГУ МЧС Адыгеи.
В ведомстве уточнили, что все важные социальные объекты обеспечены водой из артезианских источников, дополнительно подвезена цистерна.
Напомним, что с 17 января из-за малоснежной зимы в Майкопе ввели почасовой график подачи воды. Полноценная подача воды осуществляется только с 6 до 9 часов и с 19 до 22, в остальное время давление в сетях снижено.
ИСТОЧНИК KP.RU
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