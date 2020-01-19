2020-01-19T18:09:09+03:00
Звезды

В Краснодаре открыли именные эмблемы Леонарда Гатова и Георгия Гараняна

Церемония прошла у Музыкального театра
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: КТО ПремьераФото: КТО Премьера
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В Краснодаре на «Дороге искусств» перед зданием Музыкального театра открыли именные эмблемы основателя Краснодарского творческого объединения «Премьера» Леонарда Гатова и легендарного джазового музыканта Георгия Гараняна.

На официальной части мероприятия собрались коллеги, друзья и близкие артистов, а после театр Юрия Григоровича представил вечер одноактных балетов Михаила Фокина «Шедевры русского балета».

«Дорога искусств», на которой увековечены имена деятелей культуры, была открыта в ноябре прошлого года, первая эмблема на ней носит имя Владимира Генина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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