В Краснодаре открыли именные эмблемы Леонарда Гатова и Георгия Гараняна
В Краснодаре на «Дороге искусств» перед зданием Музыкального театра открыли именные эмблемы основателя Краснодарского творческого объединения «Премьера» Леонарда Гатова и легендарного джазового музыканта Георгия Гараняна.
На официальной части мероприятия собрались коллеги, друзья и близкие артистов, а после театр Юрия Григоровича представил вечер одноактных балетов Михаила Фокина «Шедевры русского балета».
«Дорога искусств», на которой увековечены имена деятелей культуры, была открыта в ноябре прошлого года, первая эмблема на ней носит имя Владимира Генина.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»