В Сочи водитель иномарки сбил школьника
Авария с участием несовершеннолетнего пешехода произошла в Сочи на улице Донской вечером 18 января. По предварительным данным, 15-летний юноша переходил дорогу в неположенном месте.
Школьника сбил 38-летний водитель «Ниссана», который ехал от улицы Виноградной в сторону Краснодарского кольца.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, подросток с травмами доставлен в больницу.
В ГИБДД напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения для сохранения жизни и здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU
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