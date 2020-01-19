В Сочи водитель иномарки сбил школьника

19 Янв. 2020 2020-01-19T17:02:44+03:00

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Авария с участием несовершеннолетнего пешехода произошла в Сочи на улице Донской вечером 18 января. По предварительным данным, 15-летний юноша переходил дорогу в неположенном месте.

Школьника сбил 38-летний водитель «Ниссана», который ехал от улицы Виноградной в сторону Краснодарского кольца.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, подросток с травмами доставлен в больницу.

В ГИБДД напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения для сохранения жизни и здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU