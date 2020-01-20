2020-01-20T08:15:33+03:00
Общество

На Кубани около 5 тысяч человек приняли участие в краевом родительском собрании

На мероприятии рассказали об общих правилах приемной кампании
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

На Кубани около 5 тысяч человек приняли участие в краевом родительском собрании. Мероприятие в режиме видеоконференцсвязи провела министр образования, науки и молодежной политики Кубани Елена Воробьева. Также выступали ректоры и проректоры ведущих вузов региона.

Родителям выпускников рассказали об особенностях государственной итоговой аттестации и посоветовали выбрать достаточное количество предметов для сдачи ЕГЭ до 1 февраля.

- В 2020 году ГИА сдадут более 24 тысяч одиннадцатиклассников. Основными предметами, которые выбрали выпускники прошлого года, стали обществознание, физика, биология, история и химия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ректоры и проректоры рассказали об общих правилах приемной кампании в свои вузы. Были названы ключевые даты для абитуриентов. Так, 20 июня начинают работать комиссии, а 3 августа все вузы края зачислят 80% процентов поступающих на бюджет. Оставшиеся 20 процентов мест будут заполнены 8 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Краснодара пойдет под суд за серию краж
В Сочи построят еще один детский сад
В начале недели в Краснодарском крае ожидается дождь, мокрый снег и ветер
На Кубани около 5 тысяч человек приняли участие в краевом родительском собрании
На Кубани после ДТП загорелась машина
Лечебные курорты Краснодарского края вошли в число лучших в России
В Краснодаре в крещенские купели окунулись более девяти тысяч верующих
Из-за аварии на водоводе в Адыгее 20 января отменены занятия в школах и детских садах
В Краснодаре открыли именные эмблемы Леонарда Гатова и Георгия Гараняна
В Сочи водитель иномарки сбил школьника
Прорыв на водопроводе в Адыгее устранят к вечеру 19 января
На Кубани пьяный водитель «Нивы» врезался в жилой дом
Снега достаточно: Трассы в горах Сочи допущены для проведения этапа Кубка мира по горным лыжам
В Новороссийске Крещение отметили массовым заплывом
В разных районах Кубани сгорели пассажирские автобусы: полиция проводит проверку
Андрей Ведищев: «Локомотиву-Кубани» не стоит расслабляться после пяти побед подряд
Губернатор Кубани поздравил православных с праздником Крещения Господня
«Локомотив-Кубань» обыграл «Цмоки-Минск» и сравнялся с ЦСКА в Единой лиге ВТБ
В Анапе подвели итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года Кубани»
Краснодарский край планирует поставки вина в Данию