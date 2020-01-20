20 Янв. 2020 2020-01-20T08:15:33+03:00

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На Кубани около 5 тысяч человек приняли участие в краевом родительском собрании. Мероприятие в режиме видеоконференцсвязи провела министр образования, науки и молодежной политики Кубани Елена Воробьева. Также выступали ректоры и проректоры ведущих вузов региона.

Родителям выпускников рассказали об особенностях государственной итоговой аттестации и посоветовали выбрать достаточное количество предметов для сдачи ЕГЭ до 1 февраля.

- В 2020 году ГИА сдадут более 24 тысяч одиннадцатиклассников. Основными предметами, которые выбрали выпускники прошлого года, стали обществознание, физика, биология, история и химия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ректоры и проректоры рассказали об общих правилах приемной кампании в свои вузы. Были названы ключевые даты для абитуриентов. Так, 20 июня начинают работать комиссии, а 3 августа все вузы края зачислят 80% процентов поступающих на бюджет. Оставшиеся 20 процентов мест будут заполнены 8 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU