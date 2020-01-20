20 Янв. 2020 2020-01-20T08:37:22+03:00

В начале недели в Краснодарском крае ожидается дождь, мокрый снег и ветер Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В отдельных районах края ночью температура воздуха опустится до -7 градусов

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В Краснодаре 20 января без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с Температура воздуха днем +1…+3 градуса. По данным Яндекс.Погоды, 21 января без осадков. Температура воздуха днем +1…-1, ночью +1…+2 градуса. В среду будет пасмурно, ночью ожидается небольшой дождь. Днем до +7 градусов, ночью +5…+6.

В Краснодарском крае 20 января преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 9-14 м/с. Температура воздуха днем -2…+3 градуса.

- На Черноморском побережье также без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 9-14 м/с, в районе Новороссийска 15-20 м/с. Днем столбики термометров покажут +4…+9, - сообщили в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

21-22 января в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 9-14 м/с, в отдельных районах порывы 13-18 м/с. Ночью 21 января температура воздуха опустится до -2…-7 градусов, днем будет -1…+4. В среду ночью ожидается до +1…-4 градусов, а днем воздух прогреется до +3…+8.

На Черноморском побережье местами осадки в виде дождя, переходящего в снег. Ветер западных направлений 6-11 м/с, местами 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+7. 22 января ожидается до +10 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU