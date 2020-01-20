В Сочи построят еще один детский сад

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:22:59+03:00

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Новый детский сад построят на месте заброшенного ведомственного учреждения на улице Ушинского в Сочи. В советские времена здесь было дошкольное учреждение для детей сотрудников горгаза. Несколько лет назад участок перешел в муниципальную собственность.

- Новое здание возведут за счет привлеченных средств. По предварительному проекту учреждение рассчитано на 55 воспитанников. Это будет второй корпус находящегося неподалеку детского сада №83, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- В ближайшее время в Сочи будет открыто еще три дошкольных образовательных учреждения и пристройки, а это значит, что около 450 детей в скором будущем пойдут в детский сад, - рассказал мэр города Алексей Копайгородский.

Также на курорте в сквере на улице Октября обустроят зоны отдыха, детскую площадку, установят освещение и скамейки. А после установят камеры наружного наблюдения и подключат их к системе «Безопасный город».

ИСТОЧНИК KP.RU