2020-01-20T09:22:59+03:00
Общество

В Сочи построят еще один детский сад

Его планируется возвести за счет привлеченных средств
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
Изменить размер текста:

Новый детский сад построят на месте заброшенного ведомственного учреждения на улице Ушинского в Сочи. В советские времена здесь было дошкольное учреждение для детей сотрудников горгаза. Несколько лет назад участок перешел в муниципальную собственность.

- Новое здание возведут за счет привлеченных средств. По предварительному проекту учреждение рассчитано на 55 воспитанников. Это будет второй корпус находящегося неподалеку детского сада №83, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- В ближайшее время в Сочи будет открыто еще три дошкольных образовательных учреждения и пристройки, а это значит, что около 450 детей в скором будущем пойдут в детский сад, - рассказал мэр города Алексей Копайгородский.

Также на курорте в сквере на улице Октября обустроят зоны отдыха, детскую площадку, установят освещение и скамейки. А после установят камеры наружного наблюдения и подключат их к системе «Безопасный город».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Краснодара пойдет под суд за серию краж
В Сочи построят еще один детский сад
В начале недели в Краснодарском крае ожидается дождь, мокрый снег и ветер
На Кубани около 5 тысяч человек приняли участие в краевом родительском собрании
На Кубани после ДТП загорелась машина
Лечебные курорты Краснодарского края вошли в число лучших в России
В Краснодаре в крещенские купели окунулись более девяти тысяч верующих
Из-за аварии на водоводе в Адыгее 20 января отменены занятия в школах и детских садах
В Краснодаре открыли именные эмблемы Леонарда Гатова и Георгия Гараняна
В Сочи водитель иномарки сбил школьника
Прорыв на водопроводе в Адыгее устранят к вечеру 19 января
На Кубани пьяный водитель «Нивы» врезался в жилой дом
Снега достаточно: Трассы в горах Сочи допущены для проведения этапа Кубка мира по горным лыжам
В Новороссийске Крещение отметили массовым заплывом
В разных районах Кубани сгорели пассажирские автобусы: полиция проводит проверку
Андрей Ведищев: «Локомотиву-Кубани» не стоит расслабляться после пяти побед подряд
Губернатор Кубани поздравил православных с праздником Крещения Господня
«Локомотив-Кубань» обыграл «Цмоки-Минск» и сравнялся с ЦСКА в Единой лиге ВТБ
В Анапе подвели итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года Кубани»
Краснодарский край планирует поставки вина в Данию